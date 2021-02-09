Кабмин ослабил карантин: что теперь разрешено

Однако некоторые ограничения все же остались

Однако некоторые ограничения все же остались

Фото из открытых источников

Кабинет министров ослабил карантинные ограничения в Украине. Правительство разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий (форумов), но с ограничениями.

Как пишет RegioNews, об этом говорится на сайте Кабмина.

Правительство внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина на территории Украины.

Кабмин разрешил прием посетителей учреждениями культуры и по проведению публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов до 50% мест или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров.

Размещение осуществляется с свободным местом рядом, спереди и сзади", - уточнили в Кабмине.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не планируют ужесточать карантин до апреля-мая.