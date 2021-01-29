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29 января 2021, 10:46 12

Российскую вакцину "Спутник V" не будут регистрировать в Украине - Степанов

29 января 2021, 10:46 12
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Министр призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19
Министр призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заверил министр.

Он также призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19.

Представители одной из политических сил заявили, что шансы на своевременное начало вакцинации призрачные. Хочу вам сказать, что все это просто очередной хайп. Я еще раз подчеркиваю: вакцинация в стране начнется вовремя. Как мы говорили еще в сентябре прошлого года, что начнем вакцинацию в феврале 2021, так и будет", - сказал он.

Напомним, в Раде обвиняют правительство в провале вакцинации.

Как сообщалось, 22 декабря Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Впоследствии, 24 декабря Степанов назвал самым эффективным методом борьбы с COVID-19 массовые прививки и сказал, что Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.

8 декабря пресс-секретарь главы правительства подтвердила, что премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной.

коронавирус РФ вакцина лекарства Максим Степанов
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