Россия атаковала Украину 136 дронами: сколько целей сбило ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 октября российские войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Из них 93 были реактивными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака продолжалась с 18.00 8 октября. Беспилотники запускали по направлениям Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма – в частности Гвардейского района.

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских беспилотников. Среди них – 77 реактивных дронов типа Shahed.

В то же время, зафиксировано попадание вражеских беспилотников на восьми локациях. Падение обломков сбитых целей было зафиксировано еще на семи локациях.

Напомним, утром 9 октября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения, среди них – ребенок.