В Раде обвиняют правительство в провале вакцинации

Первая вице-спикер требует от Шмыгаля точной даты начала кампании бесплатной вакцинации

Первая вице-спикер требует от Шмыгаля точной даты начала кампании бесплатной вакцинации

Фото из открытых источников

Первый заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк обвиняет правительство в провале вакцинации в Украине, сравнивая масштабы вакцинации граждан в других странах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной рады.

Кондратюк призвала Шмыгаля во время отчета в Верховной Раде, 26 января, дать ответ обществу на вопрос: почему была провалена работа по подготовке к вакцинации, кто должен понести за эти запоздалые и неэффективные решения персональную ответственность и какие были сделаны выводы.

По словам Кондратюк, сегодня в лидерах иммунизации являются именно те страны, чьи Правительства смогли эффективно провести переговоры с производителями и заранее заказать достаточные запасы вакцин от COVID-19. Как положительный пример она привела Польшу — уже проведено почти 700 000 прививок, а запасы Польши этого года достигнут 80 млн доз вакцины от коронавирус.

Также она обратилась к Шмыгаля относительно необходимости информирования граждан о том, какое количество вакцин уже было законтрактовано правительством Украины за средства госбюджета; каких производителей и какой эффективности эти вакцины; какую именно вакцину, в каком количестве, с какой эффективностью и в какие сроки Украина получит в рамках благотворительной инициативы COVAX.

И самое главное — назовите точную дату начала кампании бесплатной вакцинации от коронавируса в Украине. Ответы, что ведутся переговоры и все будет хорошо, которые мы слышим еще с прошлого года, — никого уже не устраивают и не убедят. Нам нужна конкретика. Мы, как Верховная Рада, должны жестко и придирчиво контролировать Правительство в этих аспектах, — подытожила Кондратюк.

Как сообщалось, 22 декабря Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Впоследствии, 24 декабря Степанов назвал самым эффективным методом борьбы с COVID-19 массовые прививки и сказал, что Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.

8 декабря пресс-секретарь главы правительства подтвердила, что Премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной.