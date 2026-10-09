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09 октября 2026, 07:04

Россия атаковала Ивано-Франковск: есть погибший, возник пожар

09 октября 2026, 07:04
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате воздушной атаки российских войск на Ивано-Франковск погиб мужчина 1959 года рождения. Из-за падения обломков беспилотника возник пожар

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

По словам главы ОВА, 8 октября российские войска атаковали Прикарпатье. Во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.

"В результате атаки в Ивано-Франковске погиб один человек – мужчина 1959 года рождения", – отметила Онищук.

Также в Ивано-Франковске из-за падения обломков беспилотника возник пожар.

Напомним, в Днепропетровской области 8 октября российские войска более 40 раз атаковали четыре района. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения. Российская армия применяла беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.

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