Россия атаковала Ивано-Франковск: есть погибший, возник пожар
В результате воздушной атаки российских войск на Ивано-Франковск погиб мужчина 1959 года рождения. Из-за падения обломков беспилотника возник пожар
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.
По словам главы ОВА, 8 октября российские войска атаковали Прикарпатье. Во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.
"В результате атаки в Ивано-Франковске погиб один человек – мужчина 1959 года рождения", – отметила Онищук.
Также в Ивано-Франковске из-за падения обломков беспилотника возник пожар.
Напомним, в Днепропетровской области 8 октября российские войска более 40 раз атаковали четыре района. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения. Российская армия применяла беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.