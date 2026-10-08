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08 октября 2026, 23:30

Журналиста УП Михаила Ткача задержали в Вене

08 октября 2026, 23:30
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Фото из открытых источников
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Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач задержан в Вене. Известно, что он выполнял там редакционную задачу

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

В издании заявили, что это задержание незаконно, и требуют немедленного увольнения Михаила Ткача с объяснениями действий австрийских правоохранителей.

"Михаил находился в Австрии вместе со своим коллегой Ярославом Бондаренко. Сейчас местонахождение и судьба Ярослава нам неизвестны. Мы требуем безотлагательно установить, где он находится, и убедиться, что он в безопасности", - говорят в "Украинской правде".

Прямой связи в редакции с Михаилом пока нет. Его доставили к месту содержания под стражей, с ним контактирует адвокат.

Отмечается, что Михаил Ткач выполнял редакционную задачу, которая связана с поиском генерального прокурора-беглеца Руслана Кравченко.

Справка. Михаил Ткач – украинский журналист-расследователь. Его специализация разоблачения коррупционных схем среди топ-чиновников, расследование непубличных встреч власти с олигархами, нарушений правил дорожного движения и элитного образа жизни во время войны.

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