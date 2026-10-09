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Враг ударил по пригороду Харькова: ранены три женщины
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09 октября 2026, 09:11

Враг ударил по пригороду Харькова: ранены три женщины

09 октября 2026, 09:11
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 9 октября в пригороде Харькова в результате вражеской атаки ранения получили три женщины. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .

На месте попадания работают бригады экстренной медицинской помощи и другие профильные службы.

Обстоятельства атаки и ее последствия уточняются.

По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 17 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

Напомним, в ночь на 9 октября российские войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Из них 93 были реактивными. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на восьми локациях.

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