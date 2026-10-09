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09 октября 2026, 07:17

Во Львове дизель-поезд столкнулся с электровозом: восемь травмированных

09 октября 2026, 07:17
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Фото: Прокуратура Украины
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Во Львове вечером 8 октября произошла железнодорожная авария с участием дизель-поезда "Львов – Сокаль" и неподвижного электровоза. В результате столкновения травмировались восемь человек

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительным данным, авария произошла 8 октября около 21:00 по улице Старознесенской.

Дизель-поезд, состоявший из четырех пассажирских вагонов, столкнулся с находившимся на месте электровозом.

В результате аварии травм получили машинист и помощник машиниста дизель-поезда, а также шесть пассажиров.

Пока информация о точном количестве пострадавших и их состоянии уточняется.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении работником железнодорожного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или причинило большой материальный ущерб.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых ребенок.

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