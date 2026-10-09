23:30  08 октября
Журналиста УП Михаила Ткача задержали в Вене
00:55  09 октября
Ведущий Александр Педан перенес серьезную операцию
09:11  09 октября
Враг ударил по пригороду Харькова: ранены три женщины
UA | RU
UA | RU
09 октября 2026, 08:26

Минус 1710 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери армии РФ

09 октября 2026, 08:26
Читайте також українською мовою
Фото: 147 отдельная артиллерийская бригада
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1710 оккупантов, 67 артиллерийских систем, 7 бронемашин, 1757 БпЛА, а также 617 авто и 4 единицы спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в сентябре пограничное подразделение "Феникс" продемонстрировало рекордные результаты по уничтожению беспилотников и живой силы врага. Кроме привычных разведывательных БпЛА, таких как "Скат", ZALA или "Князь Вещий Олег", бойцы впервые сбили новейший российский дрон "Альбатрос М5".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Генштаб атака война российская армия потери россиян техника ВСУ РФ
Сотни дронов и ракет: как РФ планирует уничтожить энергосистему Украины перед зимой
08 октября 2026, 21:50
Все новости »
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Имение за $2 млн и смартквартира в декларации: расследование о семье советника Нацполиции
09 октября 2026, 10:43
Авария на железной дороге во Львове: уже 14 пострадавших, десять в больницах
09 октября 2026, 10:24
На Запорожье из-за атак РФ погибли два человека, еще 18 ранены
09 октября 2026, 09:57
Графики не действуют: в отдельных регионах Украины аварийно отключают свет
09 октября 2026, 09:35
Враг ударил по пригороду Харькова: ранены три женщины
09 октября 2026, 09:11
Россия атаковала Украину 136 дронами: сколько целей сбило ПВО
09 октября 2026, 08:59
Трое пострадавших и пропавшая женщина: последствия атаки РФ на Киевщине
09 октября 2026, 08:55
В Кировоградской области нашли тело пропавшего без вести мужчины после атаки РФ
09 октября 2026, 08:15
В Киеве мужчина дважды ударил товарища ножом во время застолья
09 октября 2026, 07:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Все блоги »