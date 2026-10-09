Минус 1710 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери армии РФ
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1710 оккупантов, 67 артиллерийских систем, 7 бронемашин, 1757 БпЛА, а также 617 авто и 4 единицы спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.10.26 ориентировочно составили:
Напомним, в сентябре пограничное подразделение "Феникс" продемонстрировало рекордные результаты по уничтожению беспилотников и живой силы врага. Кроме привычных разведывательных БпЛА, таких как "Скат", ZALA или "Князь Вещий Олег", бойцы впервые сбили новейший российский дрон "Альбатрос М5".
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