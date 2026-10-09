Графики не действуют: в отдельных регионах Украины аварийно отключают свет

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В пятницу, 9 октября, в отдельных регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной послужила сложная ситуация в энергосистеме после очередных российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

В регионах, где действуют аварийные отключения, предварительно обнародованные графики повременных отключений временно не применяются.

Энергетики работают над стабилизацией ситуации и восстановлением надежного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены после улучшения состояния энергосистемы.

В "Укрэнерго" призвали украинцев следить за сообщениями местных облэнерго, ведь ситуация может изменяться.

Также потребителей, у которых есть электроэнергия, просят пользоваться ею экономно.

Напомним, журналисты "Схем" получили копию документа РФ, в котором говорится о возможной стратегии ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины. В частности, известно о приблизительном количестве ракет и дронов, которые россияне планируют направить против Украины.