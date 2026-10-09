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09 октября 2026, 07:40

Россияне атаковали Запорожье КАБами: погиб 50-летний мужчина, среди раненых – ребенок

09 октября 2026, 07:40
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Утром 9 октября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения, среди них - ребенок

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, российские авиабомбы попали вблизи нескольких многоэтажных жилых домов. В результате атаки повреждены фасады и окна зданий, также загорелись автомобили.

Сначала сообщалось о двух раненых – женщине и мужчине, которые получили легкие травмы. Впоследствии количество пострадавших возросло до семи человек.

В результате удара жилые дома получили разрушения и повреждения. На местах работают соответствующие службы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне в результате воздушной атаки российских войск на Ивано-Франковск погиб мужчина 1959 года рождения. Из-за падения обломков беспилотника возник пожар.

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