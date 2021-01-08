Премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной

Это подтвердила его пресс-секретарь

Это подтвердила его пресс-секретарь

Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказала пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко, передает RegioNews.

Действительно премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с официальным письмом, относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX, - сказала Куришко.

Ранее сообщалось, что в середине декабря COVAX одобрила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19, Минздрав ожидает первые вакцины с марта 2021 года.

Напомним, 6 января Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинацию депутатов от COVID-19, а сегодня Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины от COVID-19 в Украине.