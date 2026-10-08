Автогаз и дизель снова дорожают: как изменились ценники на АЗС
В Украине цены на горючее продолжают меняться стремительно. Стало известно, какой бензин снова подорожал
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 8 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,36 гривны за литр (-0,08 гривны);
- бензин А-95 – 89,17 гривны за литр (+0,02 гривны);
- бензин А-92 – 86,01 гривны за литр (+0,015 гривны);
- дизтопливо – 98,43 гривны за литр (+0,03 гривны);
- автогаз – 44,95 гривны за литр (+0,38 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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