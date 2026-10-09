Трое пострадавших и пропавшая женщина: последствия атаки РФ на Киевщине

Фото: ГСЧС Киевщины

В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки повреждены складские помещения. Пострадали три человека, еще одну женщину разыскивают спасатели

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Одну из пострадавших госпитализировали в больницу. Еще двоим людям медики оказали помощь на месте.

По предварительной информации, пропавшая женщина может находиться под завалами. Связь с ней отсутствует.

На месте происшествия также работали психологи ГСЧС. Они оказывали психологическую помощь родным пострадавшим и работникам предприятия.

Пожар, возникший в результате атаки, локализован. Сейчас идет ликвидация последствий российских обстрелов.

Напомним, утром 9 октября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения, среди них – ребенок.