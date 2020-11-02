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02 ноября 2020, 16:57 6

Около 65% кандидатов в Киевсовет проигнорировали подачу финотчетов, – ТИК

02 ноября 2020, 16:57 6
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Речь идет о 1436 кандидатов
Речь идет о 1436 кандидатов
Фото из открытых источников
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Подавляющее большинство кандидатов в депутаты Киевского городского совета не подали в оговоренный срок финансовые отчеты.

Такое заявление сделала председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова на брифинге, пишет RegioNews.

"Вчера был крайний срок подачи финансовых отчетов. И мы имеем общую картину такую: кандидатов в депутаты всего 2197. 128 открыли счета, о чем они сообщили. 633 подали заявление о необразовании счета", - сказала она.

Королькова добавила, что 1436 человек (примерно 65%) просто проигнорировали требование: они не подали никакой информации о состоянии дел.

Относительно партий, по ее словам, подала отчеты 21 партия, заявление о не открытии счета подала одна партия. Две партии не подали заявление о не создании избирательного фонда.

Среди кандидатов на пост мэра подали отчеты 9 кандидатов (из 20). Заявление о не открытии счета избирательного фонда подали 5 кандидатов. Не подали заявления о не создании избирательного фонда 6 кандидатов

Напомним, ранее стало известно, когда будут объявлены промежуточные результаты выборов в Киеве.

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