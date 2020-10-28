В Киеве во время ремонта коллектора произошла утечка газа, пострадали коммунальщики

Ведется служебное расследование

Ведется служебное расследование

Фото: из открытых источников

В Киеве при проведении плановых работ на Новодарницком коллекторе произошла утечка газа, в результате происшествия пострадали коммунальщики.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews.

Во время проведения плановых работ на Новодарницком коллекторе на ул. Тростянецкой, 8 произошла чрезвычайная ситуация - по предварительной информации утечка газа", - говорится в сообщении.

По информации "Киевводоканала", в результате происшествия пострадали работники, им всем оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате взрыва газа на газоперерабатывающей станции погибли 2 человека и 9 человек пострадали.