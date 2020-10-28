В Киеве во время ремонта коллектора произошла утечка газа, пострадали коммунальщики
Ведется служебное расследование
Ведется служебное расследование
В Киеве при проведении плановых работ на Новодарницком коллекторе произошла утечка газа, в результате происшествия пострадали коммунальщики.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews.
Во время проведения плановых работ на Новодарницком коллекторе на ул. Тростянецкой, 8 произошла чрезвычайная ситуация - по предварительной информации утечка газа", - говорится в сообщении.
По информации "Киевводоканала", в результате происшествия пострадали работники, им всем оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате взрыва газа на газоперерабатывающей станции погибли 2 человека и 9 человек пострадали.
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