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02 ноября 2020, 16:36 11

Полицейские рассказали новые подробности стрельбы в Ивано-Франковске

02 ноября 2020, 16:36 11
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В результате инцидента пострадали четыре человека
В результате инцидента пострадали четыре человека
Фото: if.npu.gov.ua
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По факту стрельбы в Ивано-Франковске, которая произошла вечером 1 ноября, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным полицейских, вечером 1 ноября 47-летний мужчина, находясь на улице Карпатской, выстрелил из револьвера "Флобер" в 23-летнюю девушку.

После этого он пошел в сторону улицы Пулюя, где возле магазина у него возник конфликт с двумя мужчинами, 33 и 34 лет.

Злоумышленник вытащил "Флобер" и начал стрелять в сторону своих оппонентов, у одного из которых оказался травматический пистолет "Форд 17", поэтому он начал стрелять в ответ. Все трое были оперативно задержаны полицейскими", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что 47-летний злоумышленник, который начал стрельбу, получил ранение грудной клетки, головы и правой кисти, у 34-летнего мужчины обнаружили пулю в области нижней челюсти. У 33-летнего владельца "Форда" диагностировали огнестрельное ранение лобной области головы.

Девушка, которую злоумышленник ранил первой, получила ранение правой голени.

Мужчина, который открыл стрельбу, ранее не судимый. Его проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения - трезвый. Что стало причиной совершенного им правонарушения - устанавливается", - добавили в Нацполиции.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина стрелял в прохожих: есть пострадавшие.

криминал стрельба Ивано-Франковск уголовное дело полиция
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