В одесской аптеке неизвестный убил фармацевта

Молодая девушка погибла от ножевых ранений

Молодая девушка погибла от ножевых ранений

Фото: Нацполиция

В Одессе на улице Академика Королева утром, 23 сентября, обнаружили в аптеке тело девушки с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным потерпевшая - работница фармацевтического учреждения. Она погибла от ножевых ранений.

На место происшествие приехали судебны эксперты и следственно-оперативная группа. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ и проверяют личность погибшей.

Ранее сообщалось, что на Львовщине водитель "Газели" насмерть задавил мужчину, еще один - в больнице.