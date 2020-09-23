В одесской аптеке неизвестный убил фармацевта
Молодая девушка погибла от ножевых ранений
Молодая девушка погибла от ножевых ранений
В Одессе на улице Академика Королева утром, 23 сентября, обнаружили в аптеке тело девушки с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
По предварительным данным потерпевшая - работница фармацевтического учреждения. Она погибла от ножевых ранений.
На место происшествие приехали судебны эксперты и следственно-оперативная группа. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ и проверяют личность погибшей.
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