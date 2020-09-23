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23 сентября 2020, 11:39 11

В одесской аптеке неизвестный убил фармацевта

23 сентября 2020, 11:39 11
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Молодая девушка погибла от ножевых ранений
Молодая девушка погибла от ножевых ранений
Фото: Нацполиция
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В Одессе на улице Академика Королева утром, 23 сентября, обнаружили в аптеке тело девушки с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным потерпевшая - работница фармацевтического учреждения. Она погибла от ножевых ранений.

На место происшествие приехали судебны эксперты и следственно-оперативная группа. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ и проверяют личность погибшей.

Ранее сообщалось, что на Львовщине водитель "Газели" насмерть задавил мужчину, еще один - в больнице.

насилие Одесса смерть полиция Аптеки
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