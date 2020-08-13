На Киевщине на ремонте дорог раздерибанили миллион гривен

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

Рixabay

В Киевской области на ремонте дорог в одном из сел Бородянского района растратили почти 1 миллион гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По данным следствия, в 2015 году директор предприятия составил и подписал акты приема выполненных подрядных работ и справки об их стоимости, в которые внес ложные сведения относительно осуществления капитального ремонта улиц в одном из сел Бородянского района. Фактически большая часть ремонтных работ выполнена не была. В результате неправомерных действий обвиняемого произошла растрата бюджетных средств на сумму почти 1 млн гривен", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт относительно растраты подрядчиком чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) уже направлено в суд.

Отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 12 августа на заседании Кабмин одобрил отвод земли для строительства дороги Киев – Харьков – Довжанский.