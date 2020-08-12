Система себя оправдывает: Криклий заявил, что на дорогах установят еще более 200 камер автофиксации

Результатом установления камер стало значительное уменьшение скорости автомобилей

Результатом установления камер стало значительное уменьшение скорости автомобилей

Фото: flickr

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью для ЭП, передает RegioNews.

Я приятно удивлен, потому что мы ждали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - сказал министр.

По его словам, в стране идет спад нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.

Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - подчеркнул Криклий.

Напомним, 1 июня в Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПД. Сначала эту инициативу ввели в Киевской области и Киеве.

В МВД сообщили, что система автофиксации будет следить не только за скоростью.