Система себя оправдывает: Криклий заявил, что на дорогах установят еще более 200 камер автофиксации
Министерство инфраструктуры планирует установить на государственных дорогах Украины более 200 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью для ЭП, передает RegioNews.
Я приятно удивлен, потому что мы ждали, что будет какое-то противодействие, но люди оказались морально готовы к этой системе. До конца года мы планируем установить на государственных дорогах Украины еще более 200 камер", - сказал министр.
По его словам, в стране идет спад нарушений в тех местах, которые за первые месяцы лидировали по суммам штрафов.
Если в среднем за месяц было нарушений на 30 млн гривен, то на следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает", - подчеркнул Криклий.
Напомним, 1 июня в Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПД. Сначала эту инициативу ввели в Киевской области и Киеве.
В МВД сообщили, что система автофиксации будет следить не только за скоростью.