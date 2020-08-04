В зоне ООС за минувшие сутки три обстрела, потерь нет - штаб

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Фото: flickr

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировали 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

У Южного враг вел огонь из противотанкового гранатомета, а также несколько обстрелов было зафиксировано неподалеку Марьинки.

Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что уже девятые сутки от начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет.

Напомним, 3 августа на Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили перемирие, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых не было.