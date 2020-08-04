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В зоне ООС за минувшие сутки три обстрела, потерь нет - штаб
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04 августа 2020, 08:17 6

В зоне ООС за минувшие сутки три обстрела, потерь нет - штаб

04 августа 2020, 08:17 6
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Фото: flickr
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За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировали 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

У Южного враг вел огонь из противотанкового гранатомета, а также несколько обстрелов было зафиксировано неподалеку Марьинки.

Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что уже девятые сутки от начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет.

Напомним, 3 августа на Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили перемирие, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых не было.

Донбасс ООС обстрелы штаб АТО сводка
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