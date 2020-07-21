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21 июля 2020, 20:58 2

Виктор Ляшко рассказал, почему не принимал участие в праймериз на мэра Киева

21 июля 2020, 20:58 2
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Главный санврач говорит, что выбрал борьбу с коронавирусом
Главный санврач говорит, что выбрал борьбу с коронавирусом
Фото: Минздрав
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Главный санврач Украины Виктор Ляшко уверяет, что не участвовал в праймериз "Слуги народа" на должность городского головы Киева из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Украинскую правду".

Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на должности, на которой я нахожусь сегодня. Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередной задачей все же является – восстановить систему противоэпидемической защиты. Человек должен быть максимально эффективна там, где она сейчас есть, и на той должности, на которой сейчас приносит максимальную пользу", - рассказал главный санврач.

Ляшко убеждает, что это исключительно его решение, и, по его мнению, оно адекватное ситуации.

Ляшко не захотел объяснять, кто изначально предложил ему баллотироваться в городские головы и, в частности, звучало ли такое предложение из ОП.

Также он не ответил четко на вопрос, закрытое для него вопрос киевских выборов городского головы и как долго планирует находиться на посту санэпидемврача.

Напомним, партия "Слуга народа" не против участия Ляшко в выборах мэра Киева.

Виктор Ляшко мэр Киев праймериз выборы
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