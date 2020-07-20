В Сумах произошел выброс в атмосферу токсичного вещества
Вблизи Сум произошел выброс токсичного одоранта, что имеет неприятный сильный запах. Местные власти призвали людей закрыть окна и увлажнять воздух в помещении.
Об этом сообщил заместитель местного городского головы Александр Журба, передает RegioNews.
В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, вблизи села Ганновка произошел выброс одоранта – вещества, которое добавляют к природному газу, являющееся токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом", – написал чиновник.
Низкие концентрации вещества могут вызывать раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания.
По возможности закройте окна; увлажняйте воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия обратитесь за помощью к врачу", – отметил Журба.
Ранее сообщалось, что в пяти регионах объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.