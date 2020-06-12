В Виннице вспышка коронавируса среди водителей общественного транспорта

За прошедшие сутки в городе обнаружили 57 больных COVID-19

За прошедшие сутки в городе обнаружили 57 больных COVID-19

Фото: flickr

Об этом на брифинге сообщил мэр города Сергей Моргунов, передает RegioNews.

По его словам, среди новых случаев заболевания в Виннице есть медики, в частности работники "скорой помощи", а также 6 сотрудников местной транспортной компании.

Это достаточно серьезный вызов. Люди заходят в общественный транспорт без масок. В то же время, не все водители соблюдают противоэпидемические правила. Здесь должна быть общая ответственность", - сказал Моргунов.

Он также отметил, что несмотря на некоторые послабления, карантин продолжает действовать.

Мы выпустили транспорт по максимуму для удобства горожан, но, к сожалению, некоторым пассажирам безразлично не только на себя, но и на других. Результат этого - имеем заболевших в коллективе Винницкой транспортной компании", - добавил мэр города.

Напомним, 12 июня в Украине зафиксировано уже 29 753 случая коронавируса, за сутки заболели 683 человека.