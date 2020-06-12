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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 16:38 8

Стабильно высокое количество больных: во Львовской области продлили карантин

12 июня 2020, 16:38 8
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По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин
Фото: flickr
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Во Львовской области из-за высоких показателей заболеваемости на Covid-19 еще на неделю, до 19 июня, продлили карантин.

Об этом сообщает пресс служба Львовской ОГА, передает RegioNews.

За двое предыдущих суток на Львовщине зафиксировано более 250 новых больных коронавирусом. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области, при норме 12 сейчас составляет 21,4. Поэтому, несмотря на это, об ослаблении карантина пока говорить не можем", - сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, несмотря на убытки для бизнеса и экономики, отказ от карантинных мер может повлечь существенные человеческие потери.

Сейчас все цифры свидетельствуют о пике заболеваемости на Львовщине, ухудшении эпидситуации и увеличении количества осложнений. Состояние пациентов, у которых сейчас диагностируют коронавирус, тяжелее, чем месяц или два назад. Ослабление карантина - неоправданный риск ценой сотен жизней", - добавил Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях.

Заполненность мест - почти 34,8%, а количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 тыс населения - 27, показатель инцидентности по Львову 41", - сказал Чемерис.

Напомним, 12 июня в Украине зафиксировано уже 29 753 случая коронавируса, за сутки заболели 683 человека.

коронавирус карантин Львов ОГА
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