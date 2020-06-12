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Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 700 новых случаев
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12 июня 2020, 09:44 24

Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 700 новых случаев

12 июня 2020, 09:44 24
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За прошедшие сутки скончались 16 человек
За прошедшие сутки скончались 16 человек
pixabay.com
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В Украине зафиксировано уже 29 753 случая коронавируса, за сутки заболели 683 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

За время пандемии выздоровели 13 567 человек, за последние сутки - 426. В целом умерли 870 человек, из них 16 - за последние сутки.

Лидером по заболеваемости среди областей остается Черновицкая область, где 3831 случаев COVID-19.

Самое большое количество заболевших за сутки - во Львовской области - 112 человек, в Киеве - 95, в Винницкой - 81.

В Херсонской и Луганской областях за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область - 1317;
  • Волынская область - 1313;
  • Днепропетровская область - 983;
  • Донецкая область - 279;
  • Житомирская область - 1013;
  • Закарпатская область - 1506;
  • Запорожская область - 515;
  • Ивано-Франковская область - 1669;
  • Кировоградская область - 568;
  • г. Киев - 3766;
  • Киевская область - 1931;
  • Львовская область - 2525;
  • Луганская область - 54;
  • Николаевская область - 316;
  • Одесская область - 1065;
  • Полтавская область - 277;
  • Ровенская область - 2231;
  • Сумская область - 204;
  • Тернопольская область - 1372;
  • Харьковская область - 1426;
  • Херсонская область - 179;
  • Хмельницкая область - 529;
  • Черновицкая область - 3831;
  • Черкасская область - 517;
  • Черниговская область - 366.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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