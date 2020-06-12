В Житомире отменили празднование дня города
Власти Житомира провели опрос по поводу празднования Дня города Житомира, которое должно было состояться осенью этого года.
Об этом сообщает "Суспільне.Житомир", передает RegioNews.
Голосование проходило с 1 по 10 июня на "Единой платформе местной электронной демократии", а также в пунктах голосования за лучший общегородской общественный проект.
40,15% жителей города поддержали празднование, и 59,85% - высказалось против проведения Дня города в этом году.
По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, средства, которые были выделены на празднование, передадут в фонд по борьбе коронавирусом.
В этом году из-за карантина и коронавируса мы на сессии решили все деньги, предусмотренные на празднование дня города, перенаправить в фонд по борьбе коронавирусом. Год очень сложный. Эти средства очень нужны на медикаменты, на ремонты, на новую школу", - сказал Сухомлин.
Напомним, 10 июня в помещении Житомирского городского совета, в одном из кабинетов на 2 этаже, работники ГБР и СБУ провели обыски.