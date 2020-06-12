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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 19:54 6

В Житомире отменили празднование дня города

12 июня 2020, 19:54 6
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В этом году город отмечает 1136 годовщину со дня основания
В этом году город отмечает 1136 годовщину со дня основания
Фото: flickr
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Власти Житомира провели опрос по поводу празднования Дня города Житомира, которое должно было состояться осенью этого года.

Об этом сообщает "Суспільне.Житомир", передает RegioNews.

Голосование проходило с 1 по 10 июня на "Единой платформе местной электронной демократии", а также в пунктах голосования за лучший общегородской общественный проект.

40,15% жителей города поддержали празднование, и 59,85% - высказалось против проведения Дня города в этом году.

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, средства, которые были выделены на празднование, передадут в фонд по борьбе коронавирусом.

В этом году из-за карантина и коронавируса мы на сессии решили все деньги, предусмотренные на празднование дня города, перенаправить в фонд по борьбе коронавирусом. Год очень сложный. Эти средства очень нужны на медикаменты, на ремонты, на новую школу", - сказал Сухомлин.

Напомним, 10 июня в помещении Житомирского городского совета, в одном из кабинетов на 2 этаже, работники ГБР и СБУ провели обыски.

Житомир карантин День города коронавирус горсовет
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