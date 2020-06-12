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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 20:08 5

У Вінниці спалах коронавірусу серед водіїв громадського транспорту

12 червня 2020, 20:08 5
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За минулу добу в місті виявили 57 хворих на COVID-19
Фото: flickr
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У Вінниці виявили спалах коронавірусу серед працівників комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія".

Про це на брифінгу повідомив мер міста Сергій Моргунов, передає RegioNews.

За його словами, серед нових випадків захворювання у Вінниці є медики, зокрема працівники "швидкої допомоги", а також 6 співробітників місцевої транспортній компанії.

Це досить серйозний виклик. Люди заходять в громадський транспорт без масок. Водночас, не всі водії дотримуються протиепідемічних правил. Тут повинна бути спільна відповідальність", – сказав Моргунов.

Він також наголосив, що попри деякі послаблення, карантинні обмеження продовжують діяти.

Ми випустили транспорт по максимуму для зручності містян, але, на превеликий жаль, деяким пасажирам байдуже не тільки на себе, а й на інших. Результат цього – маємо захворілих в колективі Вінницької транспортної компанії", - додав мер міста.

Нагадаємо, 12 червня в Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавірусу, за добу захворіли 683 людини.

коронавірус транспорт Вінниця Сергій Моргунов
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