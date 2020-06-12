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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 16:00 7

В Прилуках откроют собственную лабораторию для выявления коронавируса

12 июня 2020, 16:00 7
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ИФА-лаборатория может обнаруживать антитела к COVID-19
ИФА-лаборатория может обнаруживать антитела к COVID-19
Фото: flickr
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Прилуцкая городская больница получила лабораторное оборудование для диагностики COVID-19 и еще 15 болезней с помощью метода ИФА.

Об этом сообщает местное издание "Высокий Вал", передает RegioNews.

Прилуцкая Центральная городская больница, согласно приказу Минздрава, определена заведением, куда госпитализируют больных COVID-19, теперь в ней создали новую лабораторию.

Специалисты, которые будут работать с новым оборудованием, прошли специальное обучение в Чернигове. Оборудование по цене более 400 тысяч гривен приобрели почетные граждане города и местные предприниматели.

По словам главного врача Прилуцкой ЦГБ Яны Погорелой, через трехтысячную очередь в Черниговский лабораторный центр, который не справляется с объемами новых образцов, больница была вынуждена по несколько дней ждать результатов анализов.

Напомним, 12 июня в Украине зафиксировано уже 29 753 случая коронавируса, за сутки заболели 683 человека.

Прилуки Лаборатория коронавирус тесты
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