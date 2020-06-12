В Житомире госпитализированы 15 воспитанников детдома из-за подозрения на COVID-19

После 14-дневного карантина они будут возвращены в детское учреждение

После 14-дневного карантина они будут возвращены в детское учреждение

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С "Житомирского областного специализированного дома ребенка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 15 детей перевели в инфекционное отделение городской больницы из-за контактирования с больным на коронавирус.

Об этом на брифинге проинформировал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

Детей перевели из специализированного дома ребенка в инфекционное отделение городской больницы через контакт с больным на COVID-19. На сегодняшний день они находятся на карантине, общее состояние деток абсолютно удовлетворительное, признаков заболевания нет", - рассказал Николай Суслик.

По его словам, в больнице они находятся на 14-дневном карантине и все будут обследованы методом ПЦР-диагностики.

Известно, что в области подтвердили коронавирус у 67 детей.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 29 753 случае коронавируса, за сутки заболели 683 человека.

Наибольшее количество заболевших за сутки - в Львовской области - 112 человек, в Киеве - 95, в Винницкой - 81.