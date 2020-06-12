Жесткий карантин: Кличко назвал условия для его возвращения

Люди не соблюдают элементарных правил - не носят маски, не держат дистанцию, игнорируют угрозу

Люди не соблюдают элементарных правил - не носят маски, не держат дистанцию, игнорируют угрозу

Фото: из открытых источников

В столице вернут часть карантинных ограничений, если показатель коронавирусной заболеваемости повысится до отметки 24 больных Covid-19 на 100 тысяч населения. Сейчас в столице 16 больных Covid-19 на 100 тысяч населения.

Об этом он сообщил на брифинге, передает RegioNews.

Если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных на 100 тыс. человек, то Киев будет вынужден вернуть часть ограничений", - отметил глава города.

По его словам, восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей - работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения.

Кличко призвал правоохранительные органы более строго контролировать соблюдение карантина, потому что многие люди нарушают элементарные правила - не носят маски и не держат дистанцию.

Он также сообщил, что количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них – 16 медиков. Один человек умер.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 24, в Дарницком - 23 и в Оболонском районе - 11 случаев.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 29 753 случая коронавируса, за сутки заболели 683 человека.

Самое большое количество заболевших за сутки - во Львовской области - 112 человек, в Киеве - 95, в Винницкой - 81.