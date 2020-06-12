У Прилуках відкриють власну лабораторію для виявлення коронавірусу

ІФА-лабораторія може виявляти антитіла до COVID-19

ІФА-лабораторія може виявляти антитіла до COVID-19

Фото: flickr

Прилуцька міська лікарня отримала лабораторне обладнання для діагностики COVID-19 та ще 15 хвороб за допомогою методу ІФА.

Про це повідомляє місцеве видання "Високий Вал", передає RegioNews.

Прилуцька Центральна міська лікарня, згідно із наказом МОЗ, визначена закладом, куди госпіталізують хворих на COVID-19, тепер у ній створили нову лабораторію.

Спеціалісти, які працюватимуть з новим обладнанням, пройшли спеціальне навчання у Чернігові. Обладнання ціною понад 400 тисяч гривень придбали почесні громадяни міста і місцеві підприємці.

За словами головної лікарки Прилуцької ЦМЛ Яни Погорілої, через трьохтисячну чергу до Чернігівського лабораторного центру, який не справляється з об’ємами нових зразків, лікарня була змушена по декілька днів чекати на результати аналізів.

Нагадаємо, 12 червня в Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавірусу, за добу захворіли 683 людини.