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27 мая 2020, 12:51 4

ТРЦ и отели в Киеве откроются с 30 мая - Кличко

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27 мая 2020, 12:51 4
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С 30 мая смогут начать работу отели, хостелы пока будут закрыты
Фото: из открытых источников
С 30 мая смогут начать работу отели, хостелы пока будут закрыты

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве уже 30 мая откроются торгово-развлекательные центры, однако без развлекательных зон, но с соблюдением санитарных норм и регламентов.

Об этом он сообщил на брифинге, передает RegioNews.

ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – открывать с субботы, 30 мая. Также с 30 мая могут начать работу и отели, кроме хостелов. Для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться - температурный скрининг сотрудников и гостей, масочный режим вне номеров", - сообщил Кличко.

Кроме того, в вестибюлях разрешат одновременное пребывание не более одного посетителя на 10 квадратных метров.

Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и обслуживание в номерах.

Кличко подчеркнул, что решение относительно работы ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям будет приниматься отдельно.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19, умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, за прошедшие сутки - 420 случаев.

В Киеве заболели 29 человек, всего - 2739. За сутки умерли трое, выздоровели - 49. Общее количество летальных исходов - 64, вылечившихся - 442.

В Киевской области заболели 1474 человека, умерли за все время 30, выздоровели - 322.


Киев карантин ТРЦ отель правила
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