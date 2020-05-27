ТРЦ и отели в Киеве откроются с 30 мая - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве уже 30 мая откроются торгово-развлекательные центры, однако без развлекательных зон, но с соблюдением санитарных норм и регламентов.
Об этом он сообщил на брифинге, передает RegioNews.
ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – открывать с субботы, 30 мая. Также с 30 мая могут начать работу и отели, кроме хостелов. Для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться - температурный скрининг сотрудников и гостей, масочный режим вне номеров", - сообщил Кличко.
Кроме того, в вестибюлях разрешат одновременное пребывание не более одного посетителя на 10 квадратных метров.
Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и обслуживание в номерах.
Кличко подчеркнул, что решение относительно работы ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям будет приниматься отдельно.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19, умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, за прошедшие сутки - 420 случаев.
В Киеве заболели 29 человек, всего - 2739. За сутки умерли трое, выздоровели - 49. Общее количество летальных исходов - 64, вылечившихся - 442.
В Киевской области заболели 1474 человека, умерли за все время 30, выздоровели - 322.
- 14:13 27 мая Кабмин согласовал назначение Василия Володина председателем Киевской ОГА
- 13:59 27 мая Врачи на грани: глава харьковской инфекционки рассказал об отсутствии помощи от государства
- 13:49 27 мая Стали известны первые результаты ИФА-тестирования во Львове
- 13:32 27 мая Запрет на экспорт противоэпидемических товаров продлили еще на месяц
- 13:15 27 мая Кировоградщина получит меньше всех из Фонда регионального развития- глава ОГА Балонь
- 12:52 27 мая Днепропетровский облсовет купит открытки по 115 гривен за штуку
- 21:55 26 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области