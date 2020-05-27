В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека
В Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19, умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, за прошедшие сутки - 420 случаев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 21 905 человек, из них 1 595 детей и 4 241 медработник.
В целом выздоровели 7 995 человек, из них 1 999 медработников.
За последние сутки совершено 9 412 исследований методом ПЦР.
Больше всего случаев за сутки обнаружили в Черновицкой области - 43. Всего там заболели 3144 человека, еще один человек умер, 26 вылечились.
В Ровенской области подтвердили 29 новых случаев заражения, общее число - 1514. Зарегистрировано 34 летальных исхода и 701 случай выздоровления.
В Киеве заболели 29 человек, всего - 2739. За сутки умерли трое, выздоровели - 49. Общее количество летальных исходов - 64, вылечившихся - 442.
В Киевской области заболели 1474 человека, умерли за все время 30, выздоровели - 322.
Ситуация по регионам:
- Винницкая область — 932 случая;
- Волынская область — 814 случаев;
- Днепропетровская область — 905 случаев;
- Донецкая область — 155 случаев;
- Житомирская область — 660 случаев;
- Закарпатская область — 1104 случая;
- Запорожская область — 420 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1327 случаев;
- Кировоградская область — 489 случаев;
- Львовская область — 1443 случая;
- Луганская область — 45 случаев;
- Николаевская область — 281 случай;
- Одесская область — 853 случая;
- Полтавская область — 267 случаев;
- Сумская область — 166 случаев;
- Тернопольская область — 1126 случаев;
- Харьковская область — 959 случаев;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 381 случай;
- Черкасская область — 393 случая;
- Черниговская область — 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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