В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека

За последние сутки больше всего людей заболели на COVID-19 в Черновицкой, Ровенской области и в Киеве

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За последние сутки больше всего людей заболели на COVID-19 в Черновицкой, Ровенской области и в Киеве

В Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19, умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, за прошедшие сутки - 420 случаев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 21 905 человек, из них 1 595 детей и 4 241 медработник. В целом выздоровели 7 995 человек, из них 1 999 медработников. За последние сутки совершено 9 412 исследований методом ПЦР. Больше всего случаев за сутки обнаружили в Черновицкой области - 43. Всего там заболели 3144 человека, еще один человек умер, 26 вылечились. В Ровенской области подтвердили 29 новых случаев заражения, общее число - 1514. Зарегистрировано 34 летальных исхода и 701 случай выздоровления. В Киеве заболели 29 человек, всего - 2739. За сутки умерли трое, выздоровели - 49. Общее количество летальных исходов - 64, вылечившихся - 442. В Киевской области заболели 1474 человека, умерли за все время 30, выздоровели - 322. Ситуация по регионам: Винницкая область — 932 случая;

Волынская область — 814 случаев;

Днепропетровская область — 905 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 660 случаев;

Закарпатская область — 1104 случая;

Запорожская область — 420 случаев;

Ивано-Франковская область — 1327 случаев;

Кировоградская область — 489 случаев;

Львовская область — 1443 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 853 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1126 случаев;

Харьковская область — 959 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 381 случай;

Черкасская область — 393 случая;

Черниговская область — 137 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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