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27 мая 2020, 09:51 16

В Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось на 321 человека

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27 мая 2020, 09:51 16
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За последние сутки больше всего людей заболели на COVID-19 в Черновицкой, Ровенской области и в Киеве
pixabay.com
За последние сутки больше всего людей заболели на COVID-19 в Черновицкой, Ровенской области и в Киеве

В Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19, умерли 658 человек, в том числе 14 человек за сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, за прошедшие сутки - 420 случаев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 21 905 человек, из них 1 595 детей и 4 241 медработник.

В целом выздоровели 7 995 человек, из них 1 999 медработников.

За последние сутки совершено 9 412 исследований методом ПЦР.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Черновицкой области - 43. Всего там заболели 3144 человека, еще один человек умер, 26 вылечились.

В Ровенской области подтвердили 29 новых случаев заражения, общее число - 1514. Зарегистрировано 34 летальных исхода и 701 случай выздоровления.

В Киеве заболели 29 человек, всего - 2739. За сутки умерли трое, выздоровели - 49. Общее количество летальных исходов - 64, вылечившихся - 442.

В Киевской области заболели 1474 человека, умерли за все время 30, выздоровели - 322.

Ситуация по регионам:

  • Винницкая область — 932 случая;
  • Волынская область — 814 случаев;
  • Днепропетровская область — 905 случаев;
  • Донецкая область — 155 случаев;
  • Житомирская область — 660 случаев;
  • Закарпатская область — 1104 случая;
  • Запорожская область — 420 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1327 случаев;
  • Кировоградская область — 489 случаев;
  • Львовская область — 1443 случая;
  • Луганская область — 45 случаев;
  • Николаевская область — 281 случай;
  • Одесская область — 853 случая;
  • Полтавская область — 267 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область — 1126 случаев;
  • Харьковская область — 959 случаев;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 381 случай;
  • Черкасская область — 393 случая;
  • Черниговская область — 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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