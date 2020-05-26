Поезда и самолеты запустят раньше, чем планировалось - Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное пассажирское сообщение в стране планируют запустить уже на этой неделе, а внутренние авиаперелеты - до 15 июня.
Об этом он рассказал в эфире "1+1", передает RegioNews.
Железнодорожные пассажирские перевозки в Украине запустят уже на этой неделе, а не с 1 июня, как планировалось", - сообщил он.
По его словам, билеты на поезда появятся в продаже уже в среду-четверг. Цены на них расти не будут, но летом ожидается сезонное подорожание, предупредил министр.
Криклий отметил, что первыми поедут пригородные электрички, потом поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу.
При этом железная дорога будет работать с ограничениями в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта.
Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений это будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул министр.
Кроме того, воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием на коронавирус, планируют открыть раньше, чем анонсировали. То есть еще до 15 июня.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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