У Київській області дозволили пасажирські перевезення

Показники захворюваності в регіоні за останній тиждень не підвищилися

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Показники захворюваності в регіоні за останній тиждень не підвищилися

На Київщині з 26 травня дозволили роботу громадського транспорту та перевезення пасажирів в межах області.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Роботу транспорту відновили, так як згідно із даними Київського обласного лабораторного центру, кількість нових випадків за останній тиждень на 100 тисяч населення не підвищилася.

Сьогоднішній показник інцидентності у Київській області не підвищився. Тож, впевнений, що обмежувальні заходи приносять очікувані результати", - повідомив т. в. о. голови Київської обласної адміністрації Василь Володін.

Він закликав громадян та водіїв транспорту дотримуватись санітарних правил.

Від сьогодні дозволені перевезення пасажирів й всередині області. Сподіваюся на громадянську відповідальність водіїв та пасажирів", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничне пасажирське сполучення в країні планують запустити вже цього тижня, а внутрішні авіаперельоти - до 15 червня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".