В Киевской области возобновили работу 54 агропродовольственных рынка
В Киевской области из 74 имеющихся агропродовольственных рынков, возобновили свою работу работу 54.
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook, передает RegioNews.
По словам и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина, в случае установления нарушений работы рынков применяются меры соответствующего реагирования.
Все работающие агропродовольственные рынки Киевской области проверены, ведь их работу ежедневно контролируют 86 государственных инспекторов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области", - сказал он.
По словам чиновника, за период с 1 по 18 мая нарушения были выявлены на 16 продовольственных рынках, было предоставлено предписания и составлен 1 протокол о нарушении противоэпидемических требований.
Еще три протокола было направлено в органы Национальной полиции. Больше всего нарушают правила карантина покупатели, которые не соблюдают дистанцию.
Напомним, в Киеве с 22 мая должны возобновить работу наземного транспорта в обычном режиме.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, несмотря на продление карантина, страна переходит к формату адаптивного карантина, что позволит возобновить работу детских садов и открыть метрополитен.
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