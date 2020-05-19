В Киевской области возобновили работу 54 агропродовольственных рынка

Их работу ежедневно контролируют государственные инспекторы

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Их работу ежедневно контролируют государственные инспекторы

В Киевской области из 74 имеющихся агропродовольственных рынков, возобновили свою работу работу 54.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook, передает RegioNews.

По словам и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина, в случае установления нарушений работы рынков применяются меры соответствующего реагирования.

Все работающие агропродовольственные рынки Киевской области проверены, ведь их работу ежедневно контролируют 86 государственных инспекторов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области", - сказал он.

По словам чиновника, за период с 1 по 18 мая нарушения были выявлены на 16 продовольственных рынках, было предоставлено предписания и составлен 1 протокол о нарушении противоэпидемических требований.

Еще три протокола было направлено в органы Национальной полиции. Больше всего нарушают правила карантина покупатели, которые не соблюдают дистанцию.

Напомним, в Киеве с 22 мая должны возобновить работу наземного транспорта в обычном режиме.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, несмотря на продление карантина, страна переходит к формату адаптивного карантина, что позволит возобновить работу детских садов и открыть метрополитен.