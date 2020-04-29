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29 апреля 2020, 19:20 12

Пьяный, без прав и на скорой: водитель неотложки устроил ДТП под Киевом

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29 апреля 2020, 19:20 12
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Карета скорой помощи столкнулась с микроавтобусом
Фото: Facebook Поліція Київської області
Карета скорой помощи столкнулась с микроавтобусом

Авария произошла 29 марта на трассе М-03 у поворота на Переяслав-Хмельницкий. На место происшествия отправили бориспольских патрульных.

Об этом сообщили в полиции, передает RegioNews.

Как оказалось, водитель скорой помощи, выезжая с второстепенной дороги, не уступил микроавтобусу Volkswagen LT35, хотя машина двигалась по главной дороге. Это и стало причиной столкновения. В результате аварии пострадали два фельдшера из неотложки. Их госпитализировали.

В полиции уточнили, что патрульные обнаружили у водителя скорой признаки алкогольного опьянения, при этом водительского удостоверения у него с собой не было. Полиция начала следствие.

Напомним, ранее в Харькове произошло масштабное ДТП с участием скорой помощи. Тогда погибли трое людей.


ДТП полиция скорая помощь авария Киевская область
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