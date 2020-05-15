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15 мая 2020, 12:34 6

В Херсоне чиновника управления рекламы подозревают в вымогательстве взяток

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15 мая 2020, 12:34 6
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На инспектора Третьякова поступало много жалоб от предпринимателей
Фото: Херсон Daily
На инспектора Третьякова поступало много жалоб от предпринимателей

В Херсоне инспектора управления эстетики и внешней рекламы Романа Третьякова подозревают в получении незаконных вознаграждений от субъектов рекламного бизнеса за оформление разрешительных документов. По этому факту проведут служебную проверку.

Об этом заявил помощник городского головы Херсона Александр Ложичев, передает RegioNews со ссылкой на Херсон Daily.

Перед сессией городского совета, которая должна была состояться сегодня, 15 мая, Ложичев сделал заявление, в котором попросил мэра создать комиссию для проведения служебного расследования.

Он отметил, что на инспектора управления рекламы Третьякова поступало много жалоб от предпринимателей, относительно вымогательства денег.

Кроме того, проверка пройдет и в отношении помощника городского головы Ложичева, потому что в интернете появилась информация, что он препятствует работе управления рекламы.

Я, как должностное лицо местного самоуправления, готов пройти также любую служебную проверку", - отметил Ложичев.

Ранее сообщалось, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, возможно, покинить должность и возглавит Министерство устойчивого развития.


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