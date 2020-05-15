Коронавирус в Украине: 483 новых случая, количество заболевших возросло до 17330
По состоянию на 15 мая в Украине зафиксировано 17330 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 483 новых случая.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
Умерли 20 пациентов с подтвержденной наличием COVID-19. С начала эпидемии умерли 476 украинских граждан, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Полностью выздоровели 4473 пациента, в том числе 1163 медработника. Болезнь подтверждена в 1220 детей и 3420 медиков.
На амбулаторном лечении дома находятся 11842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Также 225 человек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, в том числе одного ребенка и 19 медиков.
По состоянию на утро 15 мая поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19.
Киев. Всего подтверждено 2068 случаев коронавируса. За сутки количество больных в столице выросла на 56 человек. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 200 человек, за минувшие сутки - 11.
Киевская область. С начала эпидемии зафиксировано 1094 случая заболевания. За сутки обнаружили 27 новых случаев. Всего выздоровели 188 человек, 2 - за минувшие сутки.
Черновицкая область. Официально подтверждено 84 новых случая заражения. Общая численность инфицированных в области составляет 2600 человек. 48 человек сегодня выздоровели от COVID-19.
Львовская область. За сутки 38 новых больных, из них 20 - жители Львова. В общем коронавирусная инфекция обнаружена в 942 человек, 23 человека умерли. 180 пациентов выздоровели.
Житомирская область. Лабораторно подтвердили 5 новых случаев COVID-19. Выздоровели 42 больных, что больше всего от начала эпидемии в области. Всего выздоровели 123 человек. В области коронавирус подтвердили в 538 человек. Наибольшее количество заражений в Житомире - 186, Коростене - 100 и Бердичеве - 92. С начала эпидемии от COVID-19 в области умерло 12 человек.
Черкасская область. По состоянию на 15 мая зафиксировали 350 случаев инфицирования коронавирусом, 2 новых случая за сутки.
Винницкая обл. - 674 (364 выздоровели)
Волынская обл. - 582 (142 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 791 (91 выздоровел)
Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)
Закарпатская обл. - 816 (128 выздоровели)
Запорожская обл. - 356 (160 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1188 (445 выздоровели)
Кировоградская обл. - 437 (300 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (17 выздоровели)
Николаевская обл. - 228 (78 выздоровели)
Одесская обл. - 712 (43 выздоровели)
Полтавская обл. - 257 (163 выздоровели)
Ровенская обл. - 1074 (293 выздоровели)
Сумская обл. - 158 (85 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1060 (482 выздоровели)
Харьковская обл. - 757 (94 выздоровели)
Херсонская обл. - 167 (101 выздоровел)
Хмельницкая обл. - 222 (55 выздоровели)
Черниговская обл. - 96 (19 выздоровели).
Напомним, 14 мая в Украине зафиксировано 422 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество заболевших возросло до 16847, впервые выздоровело больше людей, чем заболело.
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