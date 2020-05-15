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15 мая 2020, 12:51 5

Первая страна ЕС официально объявила о завершении эпидемии коронавируса

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15 мая 2020, 12:51 5
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В течение последних двух недель число новых заражений COVID-19 в Словении не превышало семи за сутки
pixabay.com
В течение последних двух недель число новых заражений COVID-19 в Словении не превышало семи за сутки

Правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса на территории страны. Теперь люди, которые прибывают в Словению из других стран ЕС, не обязаны проходить 14-дневный карантин.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, передает RegioNews.

Отмечается, что заявление властей страны было сделано после того, как чиновники подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель.

Люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было в начале апреля.

Подчеркивается, что конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, которые пострадали от коронавируса, завершатся в конце мая.

Также словенское правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, за некоторыми исключениями, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Напомним, всего в Словении, где проживают около двух миллионов человек, было выявлено 1464 случая заражения коронавирусом, 103 человека умерли.

Как ранее сообщали, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировано 17330 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 483 новых случая.


ЕС Европа коронавирус карантин
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