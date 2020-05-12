В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо, передает RegioNews.
За прошедшие сутки было зафиксировано 375 новых случаев заболевания COVID-19, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников.
Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек.
За последние сутки проведено 5678 тестов методом ПЦР. Всего с начала эпидемии 425 заболевших скончались, 3373 пациента выздоровели.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (72), Ровенской области (50) и в Киеве (59).
Ситуация по регионам выглядит следующим образом:
Винницкая область - 580 случаев;
Волынская область - 496 случаев;
Днепропетровская область - 748 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 525 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1133 случая;
Кировоградская область - 425 случаев;
г. Киев - 1930 случаев;
Киевская область - 1023 случая;
Львовская область - 825 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 653 случая;
Полтавская область - 248 случаев;
Ровенская область - 1028 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1021 случай;
Харьковская область - 623 случая;
Херсонская область - 162 случая;
Хмельницкая область - 182 случая;
Черновицкая область - 2396 случаев;
Черкасская область - 343 случая;
Черниговская область - 79 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют. По состоянию на утро 12 мая 2020 года поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.
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