В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав

Лидерами по заболеваемости остаются Киев и Черновицкая область

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Лидерами по заболеваемости остаются Киев и Черновицкая область

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо, передает RegioNews.

За прошедшие сутки было зафиксировано 375 новых случаев заболевания COVID-19, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников.

Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек.

За последние сутки проведено 5678 тестов методом ПЦР. Всего с начала эпидемии 425 заболевших скончались, 3373 пациента выздоровели.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (72), Ровенской области (50) и в Киеве (59).

Ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

г. Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ровенская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют. По состоянию на утро 12 мая 2020 года поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели.