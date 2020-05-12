09:27  12 мая
В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
10:25  12 мая
В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций
15:08  12 мая
Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
UA | RU
UA | RU
12 мая 2020, 09:04 16

На Житомирщине за сутки обнаружили всего два новых случая коронавируса

Читайте також
українською мовою
12 мая 2020, 09:04 16
Читайте також українською мовою
Всего в области зарегистрировали 525 случаев заражения
pixabay.com
Всего в области зарегистрировали 525 случаев заражения

Количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло всего на два человека, ими оказались женщины 63 и 46 лет.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, передает RegioNews.

По итогам лабораторного исследования 191 пробы, количество больных COVID-19 выросла всего на 2 человека, 6 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме", - сообщил Бунечко.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 182 человека, в Коростене - 99 и в Бердичеве - 92.

Два новых случая обнаружили в Радомышле - женщина, 63 года и в Житомире - женщина, 46 лет.

В Житомирской области по состоянию на утро понедельника общая численность заражений составляет 525 человек.

Как ранее сообщалось, с 11 мая в Житомире разрешат гражданам ездить в общественном транспорте без наличия специального удостоверения.


карантин Житомирская область коронавирус Украина
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 мая 2020, 18:49
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
05 мая 2020, 13:41
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Все досье »