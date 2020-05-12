На Житомирщине за сутки обнаружили всего два новых случая коронавируса
Количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло всего на два человека, ими оказались женщины 63 и 46 лет.
Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, передает RegioNews.
По итогам лабораторного исследования 191 пробы, количество больных COVID-19 выросла всего на 2 человека, 6 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме", - сообщил Бунечко.
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 182 человека, в Коростене - 99 и в Бердичеве - 92.
Два новых случая обнаружили в Радомышле - женщина, 63 года и в Житомире - женщина, 46 лет.
В Житомирской области по состоянию на утро понедельника общая численность заражений составляет 525 человек.
Как ранее сообщалось, с 11 мая в Житомире разрешат гражданам ездить в общественном транспорте без наличия специального удостоверения.
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