В Виннице и Житомире разрешат ездить в общественном транспорте без пропусков

Изменения относительно ограничений в общественном транспорте введены в рамках смягчения правил карантина

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Изменения относительно ограничений в общественном транспорте введены в рамках смягчения правил карантина

Согласно решению внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета, с 11 мая в Житомире разрешат гражданам ездить в общественном транспорте без наличия специального удостоверения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт горсовета Житомира.

Исполнительный комитет внес изменения в решение от 06.04.2020 №423 "Об организации перевозки общественным транспортом на время ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19".

Так, новые правила будут действовать в рабочие дни с 10 до 16 часов, а также в выходные дни.

Кроме того, как сообщил во время брифинга мэр Винницы Сергей Моргунов, с 11 мая в Виннице в рамках ослабление карантина увеличивают количество общественного транспорта до обычного уровня.

По его словам, будет запущен 240 единиц транспорта. Проезд разрешен только на сидячих местах и ​​при безналичной оплате, а вход и выход только через переднюю дверь.

Акцентирую внимание, безналичная оплата проезда - либо через муниципальную карту, либо через другие электронные сервисы и смс", - добавил Моргунов.

Обязательным остается также масочный режим.

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Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.

На этой неделе в Киеве начали открывать рынки. По состоянию на 8 мая количество работающих объектов увеличили до 13.