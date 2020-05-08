В Виннице и Житомире разрешат ездить в общественном транспорте без пропусков
Согласно решению внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета, с 11 мая в Житомире разрешат гражданам ездить в общественном транспорте без наличия специального удостоверения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт горсовета Житомира.
Исполнительный комитет внес изменения в решение от 06.04.2020 №423 "Об организации перевозки общественным транспортом на время ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19".
Так, новые правила будут действовать в рабочие дни с 10 до 16 часов, а также в выходные дни.
Кроме того, как сообщил во время брифинга мэр Винницы Сергей Моргунов, с 11 мая в Виннице в рамках ослабление карантина увеличивают количество общественного транспорта до обычного уровня.
По его словам, будет запущен 240 единиц транспорта. Проезд разрешен только на сидячих местах и при безналичной оплате, а вход и выход только через переднюю дверь.
Акцентирую внимание, безналичная оплата проезда - либо через муниципальную карту, либо через другие электронные сервисы и смс", - добавил Моргунов.
Обязательным остается также масочный режим.
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Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.
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