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08 мая 2020, 15:33 3

За самоизоляцию украинцам будут платить, как за больничный

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08 мая 2020, 15:33 3
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Фонд соцстраха расширил список причин для компенсации временной нетрудоспособности
Фото: pixabay.com
Фонд соцстраха расширил список причин для компенсации временной нетрудоспособности

Пребывание на самоизоляции внесли в список причин временной нетрудоспособности, что дает право на компенсацию от Фонда социального страхования Украины.

О том, как будут начислять помощь, рассказали в Фонде, передает RegioNews.

Выплаты тем, кто находится на самоизоляции, будут начислять так же, как и людям, которые проходят лечение в медучреждениях. На основании больничного работодатель подает заявление. Первые пять дней оплачивает работодатель, а с шестого дня Фонд компенсирует половину потерянной заработной платы. Стаж на выплаты никак не повлияет.

При этом в Фонде соцстраха говорят, что уже договорились с Министерством здравоохранения о том, как будут выдавать больничные для самоизоляции.

Напомним, ранее правительство пообещало тем, кто потерял работу из-за карантина, оказывать помощь сразу после регистрации в центре занятости.


коронавирус карантин деньги работа больничный самоизоляция
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