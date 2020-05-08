За самоизоляцию украинцам будут платить, как за больничный
Пребывание на самоизоляции внесли в список причин временной нетрудоспособности, что дает право на компенсацию от Фонда социального страхования Украины.
О том, как будут начислять помощь, рассказали в Фонде, передает RegioNews.
Выплаты тем, кто находится на самоизоляции, будут начислять так же, как и людям, которые проходят лечение в медучреждениях. На основании больничного работодатель подает заявление. Первые пять дней оплачивает работодатель, а с шестого дня Фонд компенсирует половину потерянной заработной платы. Стаж на выплаты никак не повлияет.
При этом в Фонде соцстраха говорят, что уже договорились с Министерством здравоохранения о том, как будут выдавать больничные для самоизоляции.
Напомним, ранее правительство пообещало тем, кто потерял работу из-за карантина, оказывать помощь сразу после регистрации в центре занятости.
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