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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 14:46 2

В Житомирской области на майские праздники усилят карантин

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08 мая 2020, 14:46 2
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Ограничено передвижение и пребывание граждан в общественных местах
Фото: flickr
Ограничено передвижение и пребывание граждан в общественных местах

На период майских праздников в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Усиленные ограничительные меры будут действовать с 13 часов дня 9 мая до 6 часов утра 12 мая.

Известно, что в период выходных и праздничных дней ограничено передвижение и пребывание граждан в общественных местах.

За соблюдением гражданами карантинных ограничений в усиленном режиме будут следить подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 года № 255 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211" с 6 апреля действуют усиленные карантинные меры", - говорится в сообщении.

Запрещено передвигаться группами не более двух человек, запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, находиться в общественных местах можно только в респираторах или защитных масках.

На самоизоляции должны находиться лица, которые достигли 60-летнего возраста.

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Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.

На этой неделе в Киеве начали открывать рынки. По состоянию на 8 мая количество работающих объектов увеличили до 13.


коронавирус карантин власть Житомирская область
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