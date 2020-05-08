В Житомирской области на майские праздники усилят карантин
На период майских праздников в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.
Усиленные ограничительные меры будут действовать с 13 часов дня 9 мая до 6 часов утра 12 мая.
Известно, что в период выходных и праздничных дней ограничено передвижение и пребывание граждан в общественных местах.
За соблюдением гражданами карантинных ограничений в усиленном режиме будут следить подразделения Нацполиции и Нацгвардии.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2020 года № 255 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211" с 6 апреля действуют усиленные карантинные меры", - говорится в сообщении.
Запрещено передвигаться группами не более двух человек, запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, находиться в общественных местах можно только в респираторах или защитных масках.
На самоизоляции должны находиться лица, которые достигли 60-летнего возраста.
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Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.
На этой неделе в Киеве начали открывать рынки. По состоянию на 8 мая количество работающих объектов увеличили до 13.
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