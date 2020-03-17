Полиция Харькова будет контролировать количество пассажиров в городском транспорте

Харьковская полиция будет контролировать исполнение решения по ограничению количества пассажиров в общественном транспорте

Харьковская полиция будет контролировать исполнение решения по ограничению количества пассажиров в общественном транспорте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГородХ.

В маршрутках, троллейбусах и трамваях не может находиться больше 10 пассажиров одновременно. Такое ограничение прописано в постановлении Кабинета министров Украины. Следить за выполнением ограничительных мер будут сотрудники полиции.

"Завтра на остановках будут стоять патрули полицейских, которые будут контролировать количество людей в городском транспорте", - заявил 17 марта во время брифинга глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Он надеется на сознательность жителей Харькова и области. Тем более, что за несоблюдение санитарного режима введена ответственность.

Напомним, что Кернес распорядился закрыть метро в Харькове.

Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса. Украина закрывает и КПВВ на админгранице с Крымом.