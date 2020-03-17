Полиция Харькова будет контролировать количество пассажиров в городском транспорте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГородХ.
В маршрутках, троллейбусах и трамваях не может находиться больше 10 пассажиров одновременно. Такое ограничение прописано в постановлении Кабинета министров Украины. Следить за выполнением ограничительных мер будут сотрудники полиции.
"Завтра на остановках будут стоять патрули полицейских, которые будут контролировать количество людей в городском транспорте", - заявил 17 марта во время брифинга глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.
Он надеется на сознательность жителей Харькова и области. Тем более, что за несоблюдение санитарного режима введена ответственность.
Напомним, что Кернес распорядился закрыть метро в Харькове.
Ранее Кернесу пришлось покориться и закрыть школы и сады на карантин.
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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса. Украина закрывает и КПВВ на админгранице с Крымом.
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