В Полтаве рассматривают вопрос о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений питания
Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на Depo.Полтава.
Заведующий Полтавского областного лабораторного центра Александр Горбань сообщил актуальную эпидемиологическую ситуацию. После этого члены штаба перешли на закрытый режим заседания, чтобы решить, необходимо ли в Полтаве временно прекратить работу всех торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Решение будет обнародовано в 16:00. После этого решение будет вынесено на рассмотрение заседания исполнительного комитета в 16:30.
Стоит отметить, что в Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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