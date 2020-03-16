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16 марта 2020, 12:58 3

В Полтаве рассматривают вопрос о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений питания

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16 марта 2020, 12:58 3
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Сегодня, 16 марта, во время заседания оперативного штаба по предупреждению и распространению ОРВИ, вызванных коронавирусом в Полтаве, принято на рассмотрение решение о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений общественного питания на срок с 17 марта до 3 апреля
Фото: unsplash
Сегодня, 16 марта, во время заседания оперативного штаба по предупреждению и распространению ОРВИ, вызванных коронавирусом в Полтаве, принято на рассмотрение решение о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений общественного питания на срок с 17 марта до 3 апреля

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на Depo.Полтава.

Заведующий Полтавского областного лабораторного центра Александр Горбань сообщил актуальную эпидемиологическую ситуацию. После этого члены штаба перешли на закрытый режим заседания, чтобы решить, необходимо ли в Полтаве временно прекратить работу всех торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Решение будет обнародовано в 16:00. После этого решение будет вынесено на рассмотрение заседания исполнительного комитета в 16:30.

Стоит отметить, что в Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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