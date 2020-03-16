В Полтаве рассматривают вопрос о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений питания

Сегодня, 16 марта, во время заседания оперативного штаба по предупреждению и распространению ОРВИ, вызванных коронавирусом в Полтаве, принято на рассмотрение решение о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений общественного питания на срок с 17 марта до 3 апреля

Фото: unsplash

Сегодня, 16 марта, во время заседания оперативного штаба по предупреждению и распространению ОРВИ, вызванных коронавирусом в Полтаве, принято на рассмотрение решение о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений общественного питания на срок с 17 марта до 3 апреля

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