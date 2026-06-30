Фото: ОВА

В ночь на 30 июня российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг атаковал райцентр, Марганецкую и Красногригорьевскую громады. Там пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 65 лет, которых госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Из-за обстрелов в населенных пунктах повреждены предприятие, торговый павильон, автомобили, а также частный и многоквартирный дома.

В Днепровском районе оккупанты ударили по Николаевской громаде, в результате чего вспыхнул склад с зерном. Ранение получила 56-летняя женщина, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе под ударом оказались Новопавловская и Богиновская громады, где враг уничтожил трактор и изуродовал частный дом. Также россияне ударили по Криничанской громаде в Каменском районе.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 975 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли три человека, еще 18 получили ранения.