СБУ ударила по двум нефтеперерабатывающим заводам в РФ

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Военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Украинские беспилотники нанесли удары по производственным мощностям НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим". После взрывов там произошли пожары. Предварительно были по меньшей мере две отдельные ячейки возгорания. В частности, загорелись установки АВТ предприятий, которые называют "сердцем" этих заводов.

Также СБУ в ночь на 25 июня атаковала нефтебазу Полтавская в Краснодарском крае РФ. Это большой комплекс по приемке, хранению и отгрузке дизельного топлива и бензина.

"Каждый успешно пораженный объект нефтеперерабатывающей и топливно-логистической инфраструктуры увеличивает экономическую цену войны для России. Работа по поражению стратегически важных объектов государства-агрессора будет продолжаться", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее российскую столицу атаковали около шести десятков беспилотников. В результате в московских аэропортах вводились временные ограничения в работе